Kazada Ölen Gurbetçi Anne ve Kızı Toprağa Verildi

Almanya'da yaşayan ve tatil için geldikleri Türkiye'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden anne ve kızı, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Almanya'ya dönerken Kırklareli'nde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne Himayet (30) ile kızı Evin Yener'in (11) cenazeleri memleketi Bozova ilçesine getirildi.

Anne ve kızı, daha sonra ilçeye bağlı Örgülü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yener ailesi, önceki gün tatil için geldikleri Türkiye'den yaşadıkları Almanya'ya dönüşleri sırasında Kırklareli'nde trafik kazası geçirmiş, anne Himayet ile kızı Evin hayatını kaybetmiş, baba Mehmet ve iki oğlu ise yaralanmıştı.