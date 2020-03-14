Kazada ölen genç çift toprağa verildi
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Manisa, Kula, Genç, 3. Sayfa

Kazada ölen genç çift toprağa verildi

Manisa'nın Kula ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren genç çift toprağa verildi.

14.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:07
Kazada ölen genç çift toprağa verildi

Manisa'nın Kula ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren genç çift toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan biri 2 diğeri 6 yaşındaki çocukların ise hayati tehlikesi devam ediyor.


Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Gürkan Değirmenci idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahalle kavşağından giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş(33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kasalı motosiklet üzerinden savrulan sürücü Şerif Süleyman Ağırbaş(33) olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesine kaldırılan eşi Nazire Nazlı Ağırbaş(24) ise burada yaşamını yitirmişti. Feci kazada yaşamını yitiren genç çift için, bugün cenaze töreni düzenlendi. Genç çiftin cenazeleri, ikamet ettikleri Kula'ya bağlı Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Sandal Mahallesi'nde ebedi mekanına defnedildi.


Genç çift için düzenlenen cenaze namazına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, genç çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Çocukların hayati tehlikesi devam ediyor


Feci kazada ağır yaralanan biri 2 diğeri 6 yaşındaki çocukların da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın şiddetiyle motosikletten savrularak ağır yaralanan Huriye Nisa Ağırbaş(2) ile Ramazan Ağırbaş(6), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Kula Devlet Hastanesine, daha sonra da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Küçük çocukların gece saatlerinde durumunun kötüleştiği ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Küçük çocuklardan Huriye Nisa Ağırbaş(2) ileri tetkik tedavileri için İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edilirken, Ramazan Ağırbaş'ın(6) ise Özel Manisa Grandmedical Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Küçük çocukların sevk edildikleri hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.


Araç sürücüsü serbest bırakıldı


Öte yandan, feci kazada motosiklete çarparak genç çiftin ölümüne, küçük çocukların ise ağır yaralanmasına sebep olan 35 KM 709 plakalı otomobil sürücüsü A.G.D. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kazaya karışan A.G.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.G.D., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yurt dışına çıkma yasağı verildi.


Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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