Son dakika haberleri: KAZADA ÖLEN DOKTORUN CENAZESİ, GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Son dakika haberi... Antalya'da otomobiliyle şarampole uçup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Doktor Mert Şimşek'in (35) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Antalya'da otomobiliyle şarampole uçup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Doktor Mert Şimşek'in (35) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Şimşek'in yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolunun Tahtalı Beli mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 AS 0647 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Şarampole girerek yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek yaralandı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Şimşek çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan çiftten Mert Şimşek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslıhan Ensari Şimşek'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Mert Şimşek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazenin alınması sırasında yakınları gözyaşı döktü. Şimşek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı