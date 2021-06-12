Kazada ölen Deniz'in babası: Kavşağın düzeltilmesi, oğlumu geri getirmiyor

ANTALYA'da, otomobil ile çarptığı motosikletli Deniz Tezcan'ın (20) ölümüyle ilgili sürücü Aleyna Dalkılıç'ın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan yargılanmasına devam edildi.