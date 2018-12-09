Kazada Ölen Astsubayın Cenazesi Memleketine Uğurlandı

MALATYA'da, dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş Kaan Şafak'ın (42) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Dün, Malatya- Adıyaman karayolunun Sürgü Mahallesi çıkışında, Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Arif Demir idaresindeki 27 LM 069 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada eşi Serap Erçin ile çocukları Kerem Aykan (6) ve Kuzey Emir Şafak (4) yaralanırken, Kaan Şafak ise yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Astsubay için bu sabah İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenledi.

Törene; Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Enver Han, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, astsubay Kaan Şafak'ın eşi Serap Şafak ve yakınları katıldı.

Yakınlarının gözyaşı döktüğü tören sonrası Astsubay Başçavuş Kaan Şafak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. - Malatya