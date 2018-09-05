Kazada Ölen Anne ile Oğlu Toprağa Verildi

İstanbul'daki yakınlarının düğününe giderken Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen anne ile 2 yaşındaki oğlunun cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

Yakınları tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Gülizar ile oğlu Arda Kabacık'ın cenazesi, Ulubey ilçesindeki Yukarıkızelen Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Evde helallik alınmasının ardından anne ile oğlu için mahalle camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Gülizar ve Arda Kabacık'ın cenazeleri, kılınan namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kazada kolundan yaralanan baba Selahattin Kabacık'ın, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Fatsa'dan İstanbul yönüne giden Selahattin Kabacık idaresindeki 52 AS 193 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Samsun karayolu Yenice mevkisinde takla atarak refüje düşmüştü. Kazada, Gülizar Kabacık kaza yerinde, oğlu Arda Kabacık ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü ile Selcan, Ayyüce ve Aycan Kabacık yaralanmıştı.