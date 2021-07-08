Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
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Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

KONYA'da, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamanı yitiren 4 kişinin cenazesi, memleketleri Niğde'ye gönderildi.

KONYA'da, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamanı yitiren 4 kişinin cenazesi, memleketleri Niğde'ye gönderildi. Kazaya şerit ihlalinin neden olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalya'ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca, aynı yöne giden sol şeritteki Mustafa Ö. (32) yönetimindeki 42 EA 993 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kesler'in otomobilinde bulunanlar camlardan fırlayarak etrafa savruldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Kesler'in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Musa Keser de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞERİT İHLALİ KAZAYI GETİRDİJandarma ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinde kazanın şerit ihlali sonucu oluştuğu belirlendi. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobil sürücüsü Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün ilk ifadesinde, "Sol şeritten ilerliyordum. Bana çarpan otomobil sürücüsü şeridinden çıktı, geldi benim otomobilin sağ tarafından vurdu. Güneş tam karşımızdan batıyordu. Muhtemelen diğer otomobil sürücüsünün güneş gözünü etkiledi. Benim otomobile vurunca savrulup takla attı" dediği belirtildi.

Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Niğde'ye gönderildi.


Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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