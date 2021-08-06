Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
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Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi

Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Rusya vatandaşı 3 turistin cenazeleri, ülkelerine gönderilmek üzere morgdan alındı.

ANTALYA'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Rusya vatandaşı 3 turistin cenazeleri, ülkelerine gönderilmek üzere morgdan alındı.

Kaza, 2 Ağustos akşam saatlerinde, Manavgat ilçesi Side Kavşağı D-400 kara yolunda meydana geldi. Naci Dirlik'in kullandığı 31 KJL 49 plakalı Rus turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Midibüsün devrilmesiyle hayatını kaybeden Tıagushcheva Nadezhda (71), Melnik Taras (35) ve Moshko Anna'nın cenazeleri, özel bir cenaze firması tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazelerin uçakla Rusya'ya gönderileceği belirtildi.


Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi
Kazada ölen 3 Rus turistin cenazeleri ülkelerine gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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