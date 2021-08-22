Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı (2)

Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİLERKonya'da üniversiteli gençlerin otomobilinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar (21) kılınan cenaze namazlarının ardından Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Konya'da üniversiteli gençlerin otomobilinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar (21) kılınan cenaze namazlarının ardından Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.  


Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı (2)
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Demet Akalın Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Marcao Muslera Ozan Tufan Lionel Messi Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 17:24:42. #1.14#

title