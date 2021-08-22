KAZADA ÖLEN 3 GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da üniversiteli gençlerin otomobilinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar (21) kılınan cenaze namazlarının ardından Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Konya'da üniversiteli gençlerin otomobilinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar (21) kılınan cenaze namazlarının ardından Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.