Kazada ölen 3 aile üyesi toprağa verildi
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Kazada ölen 3 aile üyesi toprağa verildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

24.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:45
Kazada ölen 3 aile üyesi toprağa verildi

'nin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Olay, Tavas ilçesi Medet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 'nın Marmaris ilçesinden Hatay iline gitmek için yola çıkan Mehmet Sönmez yönetimindeki turizm firmasına ait 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü ile (52) Osman Güven'in kullandığı 48 L 4091 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil içerisinde bulunan sürücü Güven, eşi (52) Güldane Güven ve kayınvalidesi (78) Fatma Cabbar'ın cenazesi Solmaz Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Çarşı Camisi'nde Denizli İl Müftü Yardımcısı Hasan Canlı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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