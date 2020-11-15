Kazada öldü sanılan inek bacağından çekilince ayaklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç çarptıktan sonra öldü sanılan inek bacağından çekilince kendine gelerek ayaklandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç çarptıktan sonra öldü sanılan inek bacağından çekilince kendine gelerek ayaklandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 BK 865 plakalı hafif ticari araç, Karabük-İstanbul kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Telef olduğu düşünülen inek vatandaşlar tarafından bacağından tutulup kenara çekilirken bir anda kendine geldi.

Kazanın şokunu atlatan inek ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu