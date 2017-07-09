Kazada Oğlu Ölen Oğlunun Başından Ayrılmadı

Konya'da Suriyeli anne kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki oğlunun başında gözyaşı dökerek oğlunun cesedinin başından ayrılmadı.



Kaza 00.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi Sarıhoca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Mahmud Cevvad yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüMahmud Cevvad olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Ali K. ise yaralandı. Kazada hafif yaralandığı öğrenilen Yusuf Ali K. kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.



Oğlunun cesedi başında gözyaşı döktü



Kaza sonrası haber alan Mahmud Cevvad'ın yakınları olay yerine geldi. Oğlunun kazada hayatını kaybettiğini öğrenen anne Neva Cevvad ise oğlunun cesedi başında gözyaşı dökerek çocuğunun cansız bedeni başından ayrılmadı. Ceset torbasına konulduktan sonra cenaze aracına alınan oğlunun bulunduğu aracın içine binen anne Neva oğlunun cansız bedeninin otopsi için kaldırılacağı Beyhekim Devlet Hastanesine kadar gitti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA