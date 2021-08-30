Kazada motosikletteki kadın öldü, eşi ağır yaralı
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Kazada motosikletteki kadın öldü, eşi ağır yaralı

Kazada motosikletteki kadın öldü, eşi ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mahmut Atıcı ağır yaralandı, yanındaki eşi Zahide Atıcı (56) ise hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mahmut Atıcı ağır yaralandı, yanındaki eşi Zahide Atıcı (56) ise hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Mahmut Atıcı'nın kullandığı 02 KB 656 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABN 635 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Mahmut Atıcı ile yanında bulunan eşi Zahide Atıcı yaralandı. Yaralı çift, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zahide Atıcı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mahmut Atıcı'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. 

Hafif ticari aracın sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kazada motosikletteki kadın öldü, eşi ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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