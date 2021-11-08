Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

RİZE (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ

Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yolda el arabasıyla ot taşırken çarpıp şadırvana sıkıştırdığı Meryem Kayalar, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, -