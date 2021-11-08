Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel
Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİRize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yolda el arabasıyla ot taşırken çarpıp şadırvana sıkıştırdığı Meryem Kayalar, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

RİZE (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ

Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yolda el arabasıyla ot taşırken çarpıp şadırvana sıkıştırdığı Meryem Kayalar, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CENAZE NAMAZINI YOLUN ORTASINDA KILDILAR

Mahalleli, tepki olarak Meryem Kayalar'ın cenaze namazını yolda kıldı. Dar olan yolda tedbir alınmamasına tepki gösteren mahalleli, kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarma ekipleri, Kayalar'ın tabutunu kazanın yaşandığı yolun ortasına koyanları uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyenler yolda cenaze namazı için saf tuttu. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Kayalar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yiğitler Köyü Muhtarı Yaşar Kabil, "Yolda trafik yükü oldukça fazla. Bununla ilgili defalarca uyarılar yapmamıza rağmen önlem alınmadı. Bugün de bu acıyı yaşadık. Önlem alınmasını istiyoruz. Tepkimizi de kara yolunda cenaze namazı kılarak gösterdik" dedi.

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toptan da, "Burada duble yol yapılmaya çalışılıyor. Ancak bazı vatandaşlar yol genişletilmesine izin vermiyor, duvarlarını yıktırmıyor. Ama bugün burada bir ailenin ocağı yıkıldı" diye konuştu.

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, -


Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Kazada, minibüs ile şadırvanın arasına sıkışan kadın kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title