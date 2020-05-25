Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü
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Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü

Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü Korona virüs önleme çalışmaları kapsamında Ramazan Bayramı'nda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağındaki bir aile, iki yıl önce trafik kazasında kaybettikleri kızlarının kabrine gitmek için polisi aradı.

25.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:49

Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü

İSTANBUL - Korona virüs önleme çalışmaları kapsamında Ramazan Bayramı'nda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağındaki bir aile, iki yıl önce trafik kazasında kaybettikleri kızlarının kabrine gitmek için polisi aradı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne ve babayı evlerinden alarak Ümraniye'deki Ihlamur Kuyu Mezarlığı'nda yatan kızlarının mezarına götürdü.

Korona virüs salgınına yönelik ülke genelinde alınan önlemler kapsamında Ramazan Bayramı süresi boyunca 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Güngören'de oturan Gönül ve Hasan Morkoç çifti, 2018 yılında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin öldüğü elim bir trafik kazasında kaybettikleri 4 kızlarının kabrini ziyaret etmek istedi. Kazada kaybettikleri kızları Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç ve Gülsüm Morkoç'un hasretiyle yanıp tutuşan Morkoç çifti, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kabristana gidemedi. Çift, dün Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak isteklerini polise iletti. Talebi hemen dikkate alan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Gönül ve Hasan Morkoç çiftini evlerinden alarak ekip otosuyla Ümraniye'deki Ihlamur Kuyu Mezarlığı'na götürdü. Duygusal anların yaşandığı kabristanda mezarlardaki çiçeklere su döken polis, sosyal mesafe kuralına da uyarak aileyle birlikte dua etti. Yapılan duanın ve ziyaretin ardından Morkoç çifti, emniyet ekiplerince tekrar Güngören'deki evlerine bırakıldı.

Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü

Kaynak: İHA

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