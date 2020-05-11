Kazada iki bacağını kaybeden sporcu, simülasyon bisikletle antrenmanlarına devam ediyor

Bursa'da 2018 yılında otomobilin çarpması sonucunda iki bacağını kaybeden ve protez bacaklarla yaşamını sürdüren profesyonel bisikletçi Barış Asa (36), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evine kurduğu simülasyon bisikletle antrenman yapıyor.

Bursa'da 2018 yılında otomobilin çarpması sonucunda iki bacağını kaybeden ve protez bacaklarla yaşamını sürdüren profesyonel bisikletçi Barış Asa (36), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evine kurduğu simülasyon bisikletle antrenman yapıyor.

Asa, yaklaşık iki yıl önce bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında beklerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazanın ardından diz altından iki bacağını kaybeden genç sporcuya protez bacak takıldı.

Protez bacaklarına alışmak için üç aylık adaptasyon süreci geçiren Asa, daha sonra fiziksel olarak kendini güçlendirerek bisiklet sürmek için antrenmanlara başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde çalışan Barış Asa, odasına kurduğu simülasyon bisikletle antrenmanlarına devam ediyor.

Asa, yaptığı açıklamada, en büyük hedefinin Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyledi.

Bisiklet sporuna olan enerji metodunun hiç değişmediğini belirten Asa, "Artık hedeflerim daha büyük. Evet, ülkemiz Kovid-19 endişesi ile zor günler geçiriyor. Bu süreçte de evimizde kalıp, sağlıklı kalmalıyız. Bunun için hareket etmeye lütfen devam edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA