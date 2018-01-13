Kazada hayatını kaybedenler Ankara'ya gönderildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün yaşanan kazada hayatını kaybeden 9 Iraklı vatandaşın cenazesi gece saat 03.00'da cenaze araçları ile Mardin Havalimanına götürülerek uçakla Ankara'ya gönderildi.

Alınan bilgiye göre Silopi ilçesinde yaşanan feci kaza sonucu hayatını kaybeden 9 Iraklı vatandaş, Silopi Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Silopi Belediyesine bağlı cenaze taşıma araçları ve ambulanslarla Mardin Havalimanına götürüldü. Hayatını kaybeden 9 Iraklı vatandaşın cenazesinin buradan uçakla Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.

Olay dün sabah vakitlerinde Silopi çevre yolunda meydana geldi. Yaşanan feci kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı.