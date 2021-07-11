Kazada hayatını kaybeden sendika genel başkanı Tahir Çetin toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada hayatını kaybeden sendika genel başkanı Tahir Çetin toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden sendika genel başkanı Tahir Çetin toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da düzenlenen eylem dönüşü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdikleri kazada maden işçisi Ali Faik İnter ile birlikte hayatını kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, İzmir'in Kınık ilçesinde defnedildi.

Ankara'da düzenlenen eylem dönüşü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdikleri kazada maden işçisi Ali Faik İnter ile birlikte hayatını kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, İzmir'in Kınık ilçesinde defnedildi.

Soma ilçesinde çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, eylem dönüşü Kırkağaç'da aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden yerüstü maden işçisi Ali Faik İnter, dün Soma ilçesinde defnedilmişti.

Genel Başkan Tahir Çetin'de toprağa verildi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin için de İzmir'in Kınık ilçesindeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Tahir Çetin, kılınan cenaze namazının ardından Kınık Arpaseki Mahallesi Mezarlığı'na gözyaşlarıyla defnedildi.

Cenazeye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Bekir Basevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, HDP Milletvekilleri Musa Piroğlu ve Züleyha Gülüm, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, sendika üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu! 'İlişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi
Yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu! 'İlişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi
Mamak'taki aile katliamında kan donduran detay! Bebeklerinin biberonuna fare zehri koymuş
Mamak'taki aile katliamında kan donduran detay! Bebeklerinin biberonuna fare zehri koymuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Demet Akalın Sertab Erener
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazada hayatını kaybeden sendika genel başkanı Tahir Çetin toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:19:59. #1.15#

title