Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi
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Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi

16.11.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:38
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi

YOZGAT'ta, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mahmut Atıcı (27), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

YOZGAT'ta, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mahmut Atıcı (27), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kaza, önceki gün gece yarısı sıralarında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu üzerinde meydana geldi. Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Atıcı yönetimindeki 38 ABR 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, ters döndü. Sürücü Mahmut Atıcı yaşamını yitirirken, yanındaki meslektaşı Murat Dağhan (26) ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Dağhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayatını kaybeden polis memurları için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Mahmut Atıcı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'ye getirildi. Atıcı'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ağabeyinin evine götürülerek helallik alındı. Üç kardeşin en küçüğü olan 1 yıllık polis memuru Atıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyeli polis toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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