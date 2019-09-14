Kazada hayatını kaybeden judo il temsilcisi toprağa verildi

14.09.2019 18:51

Kaynak: DHA

SİNOP'ta, kamyonet ile ağaç yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden judo il temsilcisi Yalçın Öztaban (59), toprağa verildi.Kaza, dün akşam saatlerinde Sinop- Ayancık yolunun Dibekli köyü mevkisinde meydana geldi. Yalçın Öztaban yönetimindeki 57 KK 971 plakalı kamyonet, Muhammet Açıkgöz'ün kullandığı ağaç yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Öztaban, olay yerinde hayatını kaybetti, üniversite öğrencileri Arif Can Ergüden (20), Semih Yardım (20) ve Cemal Saha (22) de, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.TOPRAĞA VERİLDİKazada hayatını kaybeden judo il temsilcisi Öztaban için Gelincik Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Öztaban, Alaattin Keykubat camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığınada toprağa verildi. Öztaban'ın cenazesine, ailesi, yakınları ve çok sayıda sporcu katıldı.