Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi
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Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi Manisa'da dün gece direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi.

06.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:39

Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi

MANİSA - Manisa'da dün gece direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi. İki kardeşin cenazesi yan yana defnedildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İzmir-İstanbul Karayolu Yeniköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Akhisar istikametinden Manisa yönüne doğru seyir halinde olan Serkan Gökoğlan yönetimindeki 34 BIA 581 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Manisa istikametinden Akhisar yönüne seyir halindeki Bedri H. idaresindeki Marmaris'ten Sakarya'ya giden 21 yolculu 48 DG 622 plakalı otobüsün altına girdi. Otomobil yolcu otobüsünün altında yaklaşık 20 metre sürüklenirken, her iki araç da yolun sağ tarafında bulunan benzin istasyonunun bahçe kısmına girdi. Kazada yaralanan otobüs yolcularından Ferhat K. ile İlyas K. hastaneye sevk edilirken, 34 BIA 581 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Gökoğlan ve kardeşi Gökhan Gökoğlan olay yerinde hayatını kaybetti.

İki kardeş yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Serkan Gökoğlan ve kardeşi Gökhan Gökoğlan (38), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye iki kardeşin ailesi ve yakınları katıldı. Gözyaşları arasında defnedilen Serkan Gökoğlan'ın Turgutlu Sanayi Sitesinde boyacılık yaptığı, kardeşi Gökhan Gökoğlan'ın ise öğretmen olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi

Kaynak: İHA

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