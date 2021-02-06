Son dakika haber | Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü veda

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Şanlıurfa'dan ailesini ziyarete gelen, geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşire Habibe Keser (43), sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Habibe Keser, ailesini ziyarete gittiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı 38 RA 310 plakalı otomobiliyle otoyolda dinlenme tesisine girmek istedi. Bu sırada Tamer G. yönetimindeki 33 ENG 65 plakalı TIR, yolun sağında yavaşladığı öne sürülen otomobile arkadan çarptı. Kazada 25 yıllık hemşire Habibe Keser ile yanındaki kız kardeşi Melisa K. (24) ve onun kızı Kumsal K. (4) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Habibe Keser, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Kumsal K.'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Keser'in cenazesi, bugün Mersin Şehir Hastanesi'nde alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Keser için cenaze namazı kılındı. Cenazede polis memuru eşi Bilgehan Keser ve çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Namazın ardından Keser'in cenazesi Tarsus Sucular Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Keser'in cenazesine sağlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN