Kazada hayatını kaybeden Doç. Dr. Dokumacı, toprağa verildi (2)

KESTEL, BURSA (DHA) - EŞİ, OĞLU VE GÖRÜMCESİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bursa'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobilde bulunan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı, Balıkesir'de toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Dilek Şen Dokumacı'nın kazada ağır yaralanan oğlu Taha Dokumacı (14), eşi Muhammed Hıdır Dokumacı (41) ve görümcesi Nesrin Ceylan'ın (30) ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazada yaralananlardan akrabası Elif Doğan (6) ve Emine Gaye Doğan'ın (16) ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -