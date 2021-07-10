Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı
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Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığında yapılan törende anne baba güçlükle ayakta durdu Trafik kazasında hayatını kaybeden Antalya Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi...

Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı

CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığında yapılan törende anne baba güçlükle ayakta durdu

ANTALYA - Trafik kazasında hayatını kaybeden Antalya Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi CHP İlçe Başkanlığı önüne getirilerek helallik alındı. Güçlükle ayakta duran anne ve babayı yakınları teselli etti.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Tekelioğlu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın arkadaşı Gizem A.'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı. Kazada Demiral ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine 112 ve 155 polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demiral, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anne ve baba güçlükle ayakta durdu

Genç başkanın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna kaldırdı. Cenazeyi almak üzere sabah saatlerinde ailesi ve arkadaşları Adli Tıp Morgu önüne geldi. Anne Şerife Şenay ile baba Şener Demiral'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Morgdan alınan cenaze tören yapılmak üzere CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı binası önüne getirildi. Törene CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve çok sayıda partili katıldı. Cenaze helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Akseki'ye uğurlandı.

CHP'li isimlerden başsağlığı mesajları

Öte yandan aynı kazada yaralanan Gizem A.'nın tedavisinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili geniş çaplı inlemesi devam ediyor. Kaza sonrası CHP'li siyasilerden başsağlığı mesajları paylaşıldı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum" diyerek acı haberi duyurdu.

"Allah'tan rahmet, kederli ailesine, başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazasında kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, "İçimizi yaktın Deniz! Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral, geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum" notuyla paylaştı.

Antalyaspor'dan başsağlığı

Deniz Demiral için Antalyaspor'da sosyal medya hesabından başsağlığı dileğinde bulundu. Mesajda "Tribünlerimizin sevilen isimlerinden, CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Deniz Demiral'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı

Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden CHP'li genç başkan son yolcuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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