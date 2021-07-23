Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu, gözyaşları arasında toprağa verildi SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğum gününden bir gün sonra geçirdiği...

Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu, gözyaşları arasında toprağa verildi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğum gününden bir gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu, son yolcuğuna uğurlandı.

Dün öğlen saatlerinde Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu idaresindeki 54 AED 520 plakalı motosiklet ile Çamlıca istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 34 HR 0980 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tanrıkulu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 25 yaşındaki Tanrıkulu'nun cenazesi, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Burada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partililer acılı aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti. Daha sonra Mahmutbey Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tanrıkulu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Öztürk