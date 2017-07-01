Kazada Hayatını Kaybeden Anne ve Bebeği Toprağa Verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ve 8 aylık bebeği defnedildi.



Kazada hayatını kaybeden Pınar Azaklı ve bebeği Ravza Miray'ın cenazeleri, Körfez Asri Mezarlık morgundan alınarak Körfez ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Hacı Muharrem Camisi'ne getirildi.



Burada taziyeleri kabul eden Azaklı'nın eşi Murat Azaklı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Körfez Mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da katıldı.



Olay



İzmit Otogar mevkisinde, dün, Y.E'nin kullandığı 41 DJ 849 plakalı kamyon, Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 0201 plakalı otomobile arkadan çarpmış, bu sırada otomobilin arka koltuğunda bulunan Pınar Azaklı, 8 aylık bebeği Ravza Miray ile araçtan inmeye çalışmıştı.



Harekete devam eden ve otomobili de sürükleyen kamyonun altında kalan Azaklı ile bebeği, hayatını kaybetmişti.