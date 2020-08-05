Kazada hayatını kaybeden 5 kişilik gurbetçi aile Hatay'da defnedildi
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Kazada hayatını kaybeden 5 kişilik gurbetçi aile Hatay'da defnedildi

Ankara'da, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 5 kişilik gurbetçi aile Hatay'da defnedildi
05.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:30

Ankara'da, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Gürkan Tekoğlu ile eşi Pelin Tekoğlu, evlatları Melina Tekoğlu, Melisa Tekoğlu ile kayınbirader Mehmet Ali Eskisarılı'nın cenazeleri Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Cenazeler, burada kılınan namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uyulan cenaze törenine ailenin kentteki ve Almanya'daki yakınları katıldı. Cenaze için Almanya'dan gelen ve yakınlarının yardımıyla ayakta duran baba Uğur Tekoğlu, tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Almanya'da yaşayan ailenin yaklaşık 1 ay önce yaz ve bayram tatili için memleketleri Hatay'a geldiği, bayram sonrası ise Almanya'ya gitmek üzere tekrar yola çıktıkları öğrenildi.

Sürücü Gürkan Tekoğlu'nun Almanya'da taksicilik yaptığı öğrenilirken, aynı araçta hayatını kaybeden Mehmet Ali Eskisarılı'nın ise aile ile birlikte Ankara'ya kadar gideceği ve orada kalacağı bilgisine ulaşıldı.

İki gün önce Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil park halindeki tıra arkadan çarpmış, kazada otomobil sürücüsü Gürkan Tekoğlu (36) ile eşi Pelin Tekoğlu (31), evlatları Melina Tekoğlu (4), Melisa Tekoğlu (6) ve kayınbiraderi Mehmet Ali Eskisarılı (22) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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