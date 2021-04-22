Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Feke-Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yaşar Menteş, Dursun Gülay Menteş ve Ali Emre Menteş (21) Saimbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Yaralılar Esra Yılmaz (30) ve Ayşe Yılmaz (5), İbrahim Türk'ün tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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