Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi konuştu: "Kaza değil cinayet"
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Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi konuştu: "Kaza değil cinayet"

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sporcusunun ailesi, oğullarının kaza kurbanı olmadığını, cinayete kurban gittiğini söyleyerek, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi konuştu:
02.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:06

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sporcusunun ailesi, oğullarının kaza kurbanı olmadığını, cinayete kurban gittiğini söyleyerek, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Kazada hayatını kaybeden Bafra Bisikletçiler Kulübü sporcusu ve okullar arası Samsun il üçüncüsü 17 yaşındaki Nurican Beyazpınar'ın babası Metin Beyazpınar, "Oğlum bir trafik kazasında gitti, daha doğrusu cinayete kurban gitti. Oğlum antrenman amaçlı 19 Mayıs'a gitti. Uyuşturucu kullanan bir kişi yüzünden oğlum kurban oldu. Ben yandım başka babalar yanmasın. Böyle insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim kızım da Samsun birincisi, şu anda onun bisiklete dahi binmesini istemiyorum. Korkuyorum çünkü. Bu tür insanlar olduğu sürece nasıl bisiklete binecekler. Kendi şeridinden giden oğlumu çiğnemesi adalete, mantığa sığmaz. Ben adalet istiyorum" dedi.

Acılı anne Yasemin Beyazpınar ise, "Yüreğimiz yandı. Sözün bittiği yer. Çocuğunu yetiştiriyorsunuz. Güzel bir evlat olarak güzel bir toplumda güzel bir insan olsun diye ama sözün bittiği yer işte, perişan olduk" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"Türkiye şampiyonluğu hayalleri vardı"

Kazada hayatını kaybeden Nurican Beyazpınar gibi bisiklet kullanan ve yarışmalarda dereceler bulunan kız kardeşi Nehir Beyazpınar, "Türkiye şampiyonluğu gibi hayalleri vardı. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyordu. Vatanı için çabalamak istiyordu. Kazadan dolayı babam benim bisiklete binmeme izin vermiyor. Benim de hayallerim var. Güvenim kalmadı. Bunlar yüzünden biz bisiklete binemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzeni Murat Kemal Beyazpınar, "Yaklaşık 4 yıldır dağlarda bayırlarda gezdik. Sürekli beraber yol aldık. Sürekli yarışlara katıldık, turlara katıldık" açıklamasında bulundu.

Ölen gencin Antalya Akdeniz Üniversitesinde okuyan ve bu sene tekrar sınava gireceği öğrenilen ağabeyi Miraç Beyazpınar, "Uyuşturucu kullanan, alkollü kişiler yüzünden kardeşimi hayattan kopardılar. Ben bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Ben üniversite sınavına girecektim böyle bir acil durum oldu. Üzülecek hal başımıza geldi. Üniversite sınavına da giremedim. Bir senem boşa gitti. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Amcası İbrahim Beyazpınar, "Uyuşturucu müptelası motosiklet kullananlar özellikle etrafta gezip tozuyorlar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına gelmesin. Kimsenin evladının canı yanmasın. Biz istiyoruz ki bunun cezası verilsin" dedi.

Motosiklet sürücüsünün yapılan tahlilinde uyuşturucu maddeye rastlandı

25 Haziran'da Kumcağız Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan M.A.E. (22) idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden kendi şeridinden gelen Nurican Beyazpınar'ın (17) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A.E., motosiklette yolcu olarak bulunan İ.Ö. (18), bisiklet sürücüsü Nurican Beyazpınar yaralandı. 112 acil ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırılan yaralılardan Nurican Beyazpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün şerit ihlali yaparak kendi şeridinde seyir eden bisiklete çarparak kazaya mahal verdiğini, ayrıca kazada hayatını kaybeden gencin üzerinde kırmızı ve siyah renkli fosforlu elbise olduğunu ve kask kullandığını, motosiklet sürücü ve yolcuda ise kask bulunmadığını belirledi. Kaza sonrası Bafra cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde motosiklet sürücüsünün yapılan idrar tahlilinde uyuşturucu maddeye rastlandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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