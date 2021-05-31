Kazada hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisine askeri tören

RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun (47), kentte düzenlenen askeri törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun (47), kentte düzenlenen askeri törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, önceki gün, merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü, adlli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, kaza anı da, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KABURGASINA GİREN MERMİYLE YAŞIYORMUŞÖlümü kentte hüzne neden olan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'un, taksicilik yaptığı İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı. Bu arada, darbe girişimi sırasında vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan, 1 çocuk babası Uzun'un inşaat işi nedeniyle İstanbul'dan memleketi Rize 'ye geldiği öğrenildi.'BİRLİKTEYSEK ONUN GİBİLERİN SAYESİNDE'Devlet Övünç Madalyası beratı verilen 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun için kentteki Engindere Camii'nde askeri tören düzenlendi. Askerler tarafından omuzlarda taşınan Uzun'un Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Garnizon Komutanı Albay Hakan Dedebağ, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gazi Uzun'un babası Mustafa ve oğlu Teoman Uzun, aile fertleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi törende konuşan Vali Çeber, "Biz bugün burada birlikteysek bu bayrağın altındaki kardeşimiz ve onun gibilerin sayesindeyiz" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Uzun'un cenazesi, Akarsu köyündeki, aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş