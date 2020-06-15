Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı

Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladıBOLU TEM Otoyolu'nda, kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildekilere yardım etmek için duranların aracına, arkadan gelen 2 araç daha çarptı.

15.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:42

Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı

BOLU TEM Otoyolu'nda, kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildekilere yardım etmek için duranların aracına, arkadan gelen 2 araç daha çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada kendisi de hafif yaralanan 7 yaşındaki Asya Miray Doğan, yaralanan annesi Meryem Doğan ambulansa taşındığı sırada gözyaşlarğıno boğuldu.

Zincirleme kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Aykut Ocakçı yönetimindeki 34 VH 833 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ali Doğan yönetimindeki 07 AFE 434 plakalı otomobil ile kaza yapan araçtakilere yardım etmek için durdu. Doğan ve yanında bulunan arkadaşı Serdar Dereli araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen Muhammet Cotuk yönetimindeki 27 APY 99 plakalı araç ile Gökhan Gulkal yönetimindeki 61 EU 632 plakalı otomobil, Ali Doğan'ın park halindeki otomobiline çarptı. Kazada, yardım etmeye inenlerin aracında bulunan Meryem Doğan ve kızı Asya Miray Doğan ile diğer araçlarda bulunan Neriman Reyhan ve Aykut Ocakçı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KÜÇÜK ASYA ANNESİ İÇİN AĞLADI

Kazada eşi yaralanan Ali Doğan, olay yerinde fenalık geçirdi. Kazada kendisi de hafif yaralanan 7 yaşındaki Asya Miray Doğan, yaralanan annesi Meryem Doğan ambulansa taşındığı sırada gözyaşı döktü. Olay yerinde bulunan bir polis memuru minik kızın elini tutup, yüzünü okşayarak "Annen iyi olacak tamam mı?" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların yol kenarına çekilmesiyle birlikte trafik akışı sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Donald Trump Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Sıla Sibel Can Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 18:43:59. #1.15#
title