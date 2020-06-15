Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı
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Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı

BOLU TEM Otoyolu'nda, kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildekilere yardım etmek için duranların aracına, arkadan gelen 2 araç daha çarptı.

Kazada hafif yaralanan küçük Asya, annesi için ağladı
15.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:08

BOLU TEM Otoyolu'nda, kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildekilere yardım etmek için duranların aracına, arkadan gelen 2 araç daha çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada kendisi de hafif yaralanan 7 yaşındaki Asya Miray Doğan, yaralanan annesi Meryem Doğan ambulansa taşındığı sırada gözyaşlarğıno boğuldu.

Zincirleme kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Aykut Ocakçı yönetimindeki 34 VH 833 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ali Doğan yönetimindeki 07 AFE 434 plakalı otomobil ile kaza yapan araçtakilere yardım etmek için durdu. Doğan ve yanında bulunan arkadaşı Serdar Dereli araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen Muhammet Cotuk yönetimindeki 27 APY 99 plakalı araç ile Gökhan Gulkal yönetimindeki 61 EU 632 plakalı otomobil, Ali Doğan'ın park halindeki otomobiline çarptı. Kazada, yardım etmeye inenlerin aracında bulunan Meryem Doğan ve kızı Asya Miray Doğan ile diğer araçlarda bulunan Neriman Reyhan ve Aykut Ocakçı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KÜÇÜK ASYA ANNESİ İÇİN AĞLADIKazada eşi yaralanan Ali Doğan, olay yerinde fenalık geçirdi. Kazada kendisi de hafif yaralanan 7 yaşındaki Asya Miray Doğan, yaralanan annesi Meryem Doğan ambulansa taşındığı sırada gözyaşı döktü. Olay yerinde bulunan bir polis memuru minik kızın elini tutup, yüzünü okşayarak "Annen iyi olacak tamam mı?" dedi.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların yol kenarına çekilmesiyle birlikte trafik akışı sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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