KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN - Haberler
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KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, otobüsün otomobiline çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir (43) için Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, otobüsün otomobiline çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir (43) için Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Bolu'daki teyzesinin cenazesine katılmak için dün yola çıkan, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir'in bulunduğu otomobile, otobüs çarptı. Kazada Uğur Özdemir, eşi Emine Özdemir ve otobüsün yedek sürücüsü yaşamını yitirdi. Uğur Özdemir'in cenazesi, bugün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, sirenler eşliğinde Bartın Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. 3 aydır Bartın'da görev yapan Özdemir için düzenlenen törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, meslektaşları ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, Uğur Özdemir'in öz geçmişi okundu. İl Müftüsü tarafından duaların okunması ve helallik alınmasının ardından Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bolu'nun Mudurnu ilçesine gönderildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Ankara'dan Bartın'a gelen, 'Efe Tur'a ait otobüsün yoldan çıkması ve sonrasında otomobille çarpışması, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolda savrulduğu, karşı şeride geçerek, otomobile çarptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.

KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN

KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN

KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN

KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN

KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN

KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN

KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN
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