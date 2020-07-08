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Kazada engelli olan genç, Van'da engelliler için araç tamir servisi açtı

Kazada engelli olan genç, Van'da engelliler için araç tamir servisi açtı Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalyeye mahkum olan Onur Öksün (27), engelliler için araç tamir servisi açtı.

08.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:10

Kazada engelli olan genç, Van'da engelliler için araç tamir servisi açtı

VAN - Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalyeye mahkum olan Onur Öksün (27), engelliler için araç tamir servisi açtı.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan bedensel engelli Onur Öksün, kendi imkanlarıyla engelli araç tamir servisi açtı. Daha önce engellilerin akülü, bisiklet ve basketbol sandalyelerini tamir eden Öksün, 'Engelli Araçları Bakım ve Onarım Atölyesi' projesi ile engellilerin tekerlekli sandalyelerini tamir ettirmekte yaşadığı sorunlara son verdi. İpekyolu ilçesi Ezberciler İş Merkezi arkasında kurduğu servisin açılışında konuşan Öksün, Doğu Anadolu Bölgesinde bir tamir atölyesinin olmamasından dolayı kendilerine çok talep olduğunu ifade ederek, "Daha önce evimizin önünde tamir ediyorduk. Baktık ki olmuyor. Biz de arkadaşlarımızın faydalanması amacıyla böyle bir işletme açtık" dedi.

Türkiye'nin farklı illerinden de talepler aldıklarını dile getiren Öksün, "Burada araçları yenileme, parça temini ile her türlü bakım ve onarımı yapıyoruz. Bunun yanında akülü sandalye alım satımı da yaparak engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Engelliler de çok sevdiler. Güzel bir iş yeri açtık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Elbirliğiyle engelleri aşacağız"

Serviste gönüllü olarak çalışan tekerlekli sandalye ustası bedensel engelli Senar Gül ise amacının engellilere yardımcı olmak olduğunu vurgulayarak, "Engelleri aşmak için arkadaşımla beraber başvurduk. Burada engelli kardeşlerime destek çıkmaya çalıştım. Elbirliğiyle engelleri aşacağız. Sırt sırta verdikten sonra bence engel diye bir şey kalmaz" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır kendi imkanlarıyla engelli arkadaşlarının tekerlekli sandalyelerini onardığını ifade eden Gül, "Akülü sandalyelerimizin tekerlekleri patlıyor, herhangi bir usta yapmıyordu. Kimse yardımcı olmuyordu. Ben buradan tüm engelli arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Herkesin başımın, gözümün üstünde yeri var. Daha önce de engelli arkadaşlarım beni arayıp, 'Senar, arabamız bozulmuş, ne yapmamız gerek?' diyorlardı. Bende eve getirin bakarım diyordum. Tek başıma bileğimin gücüyle yapıyorum. Şu an benim üstümde usta yok. Lastiğinden motoruna kadar her şeyini biliyorum. Arabayı dört dörtlük çalıştırırım. Senar Usta'ya bekliyorum" diye konuştu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Necat Sarıca da, takımın sandalyelerinin onarılmasında daha önce büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, "Burada daha önce böyle bir atölye yoktu. Malatya iline gideceğine burada yapılsın istedik. Çünkü batıya gönderdiğimizde bir aya kadar gelmiyordu. Sandalyelerimizin ve diğer çalışmaların burada yapılması için bizde destek verdik. Her deplasman maçına gittiğimizde sandalyeler gerek uçakta olsun gerek karayollarında tahriş oluyordu. Tekerlekleri, bilyeleri zarar görüyordu. Her sandalyenin tanesi 30 bin TL'dir. Her seferinde alacak gücümüz olmadığı için bizlerde destek olduk. Hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Kazada engelli olan genç, Van'da engelliler için araç tamir servisi açtı

Kaynak: İHA

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