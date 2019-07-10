Kazada devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
– ABD'de iki otomobilin karıştığı kaza sonucu otomobillerden biri elektrik direğine çarptı.
– ABD'de iki otomobilin karıştığı kaza sonucu otomobillerden biri elektrik direğine çarptı. Kazazedelere yardıma koşan bir kişi, neredeyse devrilen direğin altında kalıyordu.
Kaza, Miami şehrinde meydana geldi. Sola dönüş yapan kamyonet ile karşı yoldan gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Direğe çarpan otomobildeki sürücünün yardımına koşan bir yaya, az kalsın otomobilin çarpması sonrası devrilen direğin altında kalıyordu. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: DHA
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