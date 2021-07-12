Kazada devrilen aracının altında can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada devrilen aracının altında can verdi

Kazada devrilen aracının altında can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonete arkadan çarparak devrilen hafif ticari aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonete arkadan çarparak devrilen hafif ticari aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Bursa-Ankara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Can Kıratlı (26) idaresindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, Trafik yoğunluğu sebebiyle yavaşlayan Fatih Bayramca'nın (40) kullandığı 16 ED 751 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırım üzerine çıkarak devrildi. O sırada camdan fırlayan sürücü Ahmet Can Kıratlı, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, aracı kaldırarak sürücüyü çıkardı. Olay yerine sevk edilen 112 ekibi, sürücünün öldüğünü tespit etti. Kaza sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kazada devrilen aracının altında can verdi
Kazada devrilen aracının altında can verdi
Kazada devrilen aracının altında can verdi
Kazada devrilen aracının altında can verdi
Kazada devrilen aracının altında can verdi
Kazada devrilen aracının altında can verdi
Kazada devrilen aracının altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Televizyonda izlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı
Televizyonda izlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı
Erzurumlu iş insanı, gittiği düğünde dans ederken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Erzurumlu iş insanı, gittiği düğünde dans ederken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazada devrilen aracının altında can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:46:30. #1.14#

title