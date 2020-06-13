Kazada çiçeklerine çarpıp zarar veren ailenin yardımına koştu
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Kazada çiçeklerine çarpıp zarar veren ailenin yardımına koştu

Kazada çiçeklerine çarpıp zarar veren ailenin yardımına koştu Samsun'da bir çiçekçi, aracıyla yoldan çıkıp çiçeklerine ve fidanlarına yaklaşık 10 bin lira zarar veren ailenin yardımına koşup onlara hem yardım etti hem de zararını istemeyerek moral verdi.

13.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:51

Kazada çiçeklerine çarpıp zarar veren ailenin yardımına koştu

SAMSUN - Samsun'da bir çiçekçi, aracıyla yoldan çıkıp çiçeklerine ve fidanlarına yaklaşık 10 bin lira zarar veren ailenin yardımına koşup onlara hem yardım etti hem de zararını istemeyerek moral verdi.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Eğerceli mevkisinde saban 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Çatalpınar ilçesine giden 4'ü çocuk 10 kişinin içinde bulunduğu Zafer Güney idaresindeki 34 CKF 011 plakalı minibüs, yoldan çıkarak çiçek satışı yapan bir iş yerinin önündeki çiçekler ile ağaç fidanlarına çarptı. Park halindeki 19 BB 705 plakalı otomobile de çarpan araç, Polat Suiçmez'e ait evin bahçesine uçarak ağaca vurarak yan yattı. Kazada, minibüs sürücüsü Zafer Güney ile 8 yaşındaki Oğuzhan Güney yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçtan yara almadan çıkan 3'ü çocuk 5 kişi ise kazanın şokunu uzun süre üzerilerinden atamadı.

Minibüsün çarpması sonucu çiçek tezgahları, çiçekleri ile ağaç fidanları zarar gören çiçekçi Polat Suiçmez, kendi zararını unutup kazazedelerin yardımına koştu. Suiçmez, kazada yara almayan Güney ailesinin fertlerine de çay ve kahvaltı ikram edip onları teselli etti. Kazada yaklaşık 10 bin lira zararı olduğunu söyleyen çiçekçi Polat Suiçmez, "Sadece bir manolya ağacının değeri 2 bin lira. Burada bir aile kaza yapmış ve çoluk çocuk çok korkmuşlar. Ben kendilerine zararımı istemediğimi söyledim. Kaza bu, herkesin başına gelebilir" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada çiçeklerine çarpıp zarar veren ailenin yardımına koştu

Kaynak: İHA

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