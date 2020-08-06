Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Yusuf Zengin (30), 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetti.

Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor
06.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:14
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Yusuf Zengin (30), 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetti. Hayata küsmeyen Zengin, 6 yıl önce başladığı ampute futbolda hedefini milli takım olarak belirledi. 

Dilovası ilçesinde yaşayan Yusuf Zengin, 2003 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Yaşamdan kopmayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Zengin, 6 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle futbol oynamaya başladı. Sakarya Ampute Futbol Takımı kadrosunda Ampute Engelliler 2. Ligi'nde top koşturan Zengin, hem fabrikada çalışıyor hem de haftanın 3 günü Sakarya'daki idmanlara katılıyor. Kendisini daha fazla geliştirmek istediğini belirten Zengin, hedefinin Ampute Milli Futbol Takımı'na girmek olduğunu söyledi. 

Kazanın ardından hayata küsmediğini belirten Yusuf Zengin, "2003 yılında trafik kazası geçirip sağ bacağımı kaybettim. O günden bugüne kadar hiç hayata küsmedim. Ne olduysa her şeyin üstesinden gelme yeteneğine sahip bir insanım, Rabbimin verdiği güce dayanarak. Yaklaşık 5-6 sezondur top oynuyorum" dedi. 

Hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyleyen Zengin, "Bedenimizin bir yanı eksik, diye hayata küseceğiz, diye bir kaide yok. Hedefim, Rabbim izin verirse milli takımda oynamak" diye konuştu. 


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor Ekonomi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Güncel
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha...
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye'ye geldi! Dehşet anlarının etkisini üzerlerinden atamadılar
Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye'ye geldi! Dehşet anlarının etkisini üzerlerinden atamadılar
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Fatih Sultan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beyonce Müjde Ar Seda Sayan
Spor Ali Koç Jose Sosa Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 10:42:49. #1.14#
title