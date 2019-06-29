Kazada bacağını kaybetse de "adrenalin" tutkusundan vazgeçmedi

HARUN KAYMAZ - Ankara'da 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir bacağını kaybetmesinin ardından çalıştığı kamu kurumundan malulen emekliye ayrılan Salih Bektaş Çavuşoğlu, hayata sımsıkı bağlanarak girişimciliğe adım atıp Bilecik ve Eskişehir'de açtığı eğlence ve spor merkezleriyle maceraseverlere hizmet veriyor.

İlk, orta ve üniversite öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra bazı devlet kurumlarında 23 yıl görev yapan Çavuşoğlu'nun yaşamı, 2012 yılında geçirdiği trafik kazasıyla değişti.

Kazada bir bacağını kaybeden ve uzun süren tedavisinin ardından emekliye ayrılarak adeta ikinci hayatına başlayan Çavuşoğlu, macera sporlarına olan tutkusundan vazgeçmedi.

Bilecik ve Eskişehir'de birer eğlence ve spor merkezi açan üç çocuk babası Çavuşoğlu, azmiyle çevresine örnek oluyor. Çavuşoğlu, Bilecik'te işlettiği tesiste adrenalini yüksek doğa sporlarıyla ilgilenmeye devam ediyor.

Vücuduna bağlanan kemerlerle 56 metre yüksekte ip üzerinde 200 metre giden Çavuşoğlu, macera sporlarının farklı branşlarında da bu tutkusunu yaşatmaya çalışıyor.

Salih Bektaş Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allah'ın kendisine verdiği ömrü en güzel şekilde geçirmeye çalıştığını söyledi.

Devletin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra ticarete atıldığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"2012 yılının temmuz ayında talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Kazadan sonra hayata sımsıkı tutundum. Hiçbir şekilde diğer insanlardan eksik olduğumu düşünmedim. Bu eksiği kabul etmedim ve hayata dört elle sarıldım. Kazadan sonraki hayatımda 4 spor tesisi, iki otel yaptım. Bunlardan bazılarını devrettim. Şimdi ise Bilecik ve Eskişehir'de birer tesisim var. Bilecik'te yap-işlet modeliyle böyle bir imkan vardı. İçinde halı saha, buz pisti, bovling salonu, bilardo, langırt olan spor tesisini tamamen kendi imkanlarımla açtım. Bünyemizde de çok sayıda kişi çalışıyor."

"Ameliyat olduğum gün halı sahaya gidip maç izledim"

Çavuşoğlu, kaza geçirmeden önce birçok spor dalıyla ilgilendiğini dile getirdi.

Bir bacağını kaybetmesine rağmen bu tutkusundan vazgeçmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ameliyat olduktan sonra dikişli halimle 'Beni halı sahaya götürün' dedim. O gün gittim, maç izledim. Bunu bir kaza olarak değil, Cenabı Allah'ın bize ikinci bir hayatı bahşetmesi olarak gördüm. Milyonda bir yaşam şansı tanıyorlardı ama Allah bana ekmek yemek, su içmek için zaman tanıdı. Bunu böyle algıladım ve hayata öyle tutundum." ifadelerini kullandı.

Özellikle macera sporlarına ilgi duyduğunu anlatan Çavuşoğlu, yapabildiği tüm sporlara devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "(Zipline tesisinde) 200 metreye yakın alanda 21 metre yüksekte derenin üstünden geçerken 56 metreye çıkıyor. Karşı kuleden bindiğim kulenin zemin katına geliyoruz. Halatı Almanya'dan özel ruhsatlı olarak geldi. Tüm emniyet sistemlerini aldık, önce can güvenliği dedik. Burada ilk deneyimimi yaşayarak geçiş yaptım. Çok heyecanlıydı ve korkmadım." diye konuştu.

Kaynak: AA