Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi
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Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Haberler | 3. Sayfa

Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi 15 yaşındaki gencin kazada ayağı koptu, kendinden geçen gence gerçeği kimse söyleyemedi Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan bir gencin ayağı koptu.

Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

15 yaşındaki gencin kazada ayağı koptu, kendinden geçen gence gerçeği kimse söyleyemedi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan bir gencin ayağı koptu. Ayağı kopan gence ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, kan kaybı nedeniyle kendinden geçen gence gerçeği söylemezken, bazı vatandaşlar ayağında soyulma olduğunu söyleyebildi.

Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevdet Şan Caddesi istikametinden Şehitler Caddesi istikametine dönmek isteyen Emre B. idaresindeki 46 VF 036 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde tam tersi yönde hareket eden Halil İbrahim D. kontrolündeki 42 DNV 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa D.'nin bacağı motosiklet ile otomobil arasında sıkışarak koptu.

Kimse ayağının koptuğunu söyleyemedi

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ayağı kopan gence yardıma koştu. Bazı vatandaşlar, yoğun kan kaybı yaşayan ve kendinden geçen Mustafa D.'ye tampon uygularken, bazı vatandaşlar da ayağında kopma değil, soyulma olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan panik anları ve vatandaşların ısrarla 112 acil sağlık ekiplerine ulaşma çabası ise yürekleri burktu.

Hayati tehlikesi yok

Feci kaza sonucu ayağı kopan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin hastanede süreceği belirtildi.

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi
Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi
Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi
Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel

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