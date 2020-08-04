Kazada askıda kalan otomobilde can pazarı
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Kazada askıda kalan otomobilde can pazarı

Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki duvarda askıda kalan otomobilde bulunan yaralı sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis seferler oldu.

Kazada askıda kalan otomobilde can pazarı
04.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:33

Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki duvarda askıda kalan otomobilde bulunan yaralı sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis seferler oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sayime Ergün (45) idaresindeki 16 ABL 116 plakalı otomobil ile seyir halindeyken bir otomobilin sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak duvar üzerinde ilerleyip demir aydınlatma direğine çarparak askıda kaldı. Kazada, otomobil sürücüsü Sayime Ergün ile yanında bulunan Çiğdem Er yaralandı. Otomobilin ön lastiği askıda kaldı ve aracın alt yola düşme ihtimali üzerine korku ve panik yaşandı. Yaralı sürücüsü Sayime Ergün'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi aracını içinde yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vinç yardımı ile aracı bulunduğu yerden yola çektikten sonra içindeki yaralı sürücü çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 kadın, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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