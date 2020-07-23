Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

BURSA'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bayram D. (48), sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
23.07.2020 08:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:35

BURSA'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bayram D. (48), sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Karani Mahallesi'nden Demirtaş yönüne giden Bayram D. yönetimindeki 16 R 0502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda bulunan yön levhasına çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayram D. yaralandı. Bayram D.'nin yardımına çevredekiler koştu. Bayram D., yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vatandaşlar, otomobilin kopan arka koltuğunu sedye gibi kullanarak bilinci kapalı halde bulunan Bayram D.'yi güvenli bir alana taşıdı. Bayram D., çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 3. Sayfa
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi 3. Sayfa
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Spor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Korona sürecinde Antalya sahillerinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı Yaşam
Korona sürecinde Antalya sahillerinde "caretta caretta" yuvası üç kat arttı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Michael Jackson
Spor Ali Koç Okan Buruk Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 09:40:37. #1.15#
title