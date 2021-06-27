Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Darende İlçesi'nde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı.

Malatya'nın Darende İlçesi'nde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende İlçesi Malatya yolu Çayırduzu mevkiinde meydana geldi. Sedat A. isimli sürücünün kullandığı Opel marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Sedat A. araçta sıkıştı.

Sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkartt.

Yaralı Sedat A. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumum iyi olduğu belirtilirken, Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürdürdüğü kaydedildi. - MALATYA

Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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