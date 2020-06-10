Kazada, 'Araçta 4 kişiydik' diyen adam hayatını kaybetti Arnavutköy Kayabaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

Arnavutköy Kayabaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Yaralanan kişinin, 'biz araçta 4 kişiydik' demesi üzerine ekipler dakikalarca aslında olmayan 4'üncü kişiyi aramıştı. Kazada, iki kişi ağır yaralanırken, sürücü saatler sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Kayabaşı yolu mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Selahi Demirtaş isimli vatandaş 42 EG 103 plakalı araçla yolda makas attığı ileri sürülmüş ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç takla atıp şarampole yuvarlanmıştı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan, Tunahan Demirtaş ve Murat Soydan camdan fırlayarak ormanlık araziye savrulmuştu. Ormanlık araziye savrulan kazazedelerden Murat Soydan kazanın şok etkisiyle sağlık ekiplerine 4 kişi olduklarını söyleyince ortalık birden karışmıştı.

Sürücü saatler sonra kaldırıldığı hastanede öldü

Kaza esnasında olay yerine yardıma gelen vatandaşlar ve polis ormanlık arazide 4'üncü kişiyi aramaya başlamış ve yaklaşık 45 dakika süren aramanın ardından olay yerine gelen kazazedelerin yakınlarının belirtmesi üzerine araçta 3 kişi olduğu anlaşılmıştı. Uzun süren arama çalışmaları gerçeğin anlaşılmasıyla son bulmuştu. Kazada, ağır yaralanan 3 kişi ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastahanesi'ne götürülmüştü.

Hastanede tedavi altına alınan üç kişiden sürücü Selahi Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralanana iki kişinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA