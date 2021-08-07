Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
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Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı

Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu refüjdeki aydınlatma diğerine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu refüjdeki aydınlatma diğerine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Öndeki araçta bulunan aile fertleri arkalarından gelen annelerinin içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını görünce olay yerinde feryat edip gözyaşı döktüler.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aile 2 araçla Ankara'dan memleketleri Ordu'nun Perşembe ilçesinin Ramazan Mahallesi'ne fındık toplamaya gitmek için yola çıktı. Nazlı Atik idaresindeki 06 MCU 47 plakalı otomobil bir kamyonun sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Nazlı Atik, annesi Emine Demirbaş ile çocukları Kerem Atik (9) ve Görkem Atik (5) yaralandı. Ağır yaralanan 70 yaşlarındaki Emine Demirbaş aracın içinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralı anne ve 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadan gelen kız kardeşinin kullandığı annesinin de içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını gören Aziz Demirbaş, oğlu Kaan Demirbaş ve eşi Behiye Demirbaş araçlarını durdurup panik içinde kaza yapan aracın yanına koştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aracın içinde sıkışan yaşlı kadını çıkardı. Sağlık ekipleri Emine Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

"Annem" diye feryat eden Aziz Demirbaş ile eşi Behiye Demirbaş'ın feryatları yürekleri dağladı. Araçtan çıkartılıp sedyeye konulup öldüğü anlaşılınca ceset torbasına konulmak istenilen yaşlı kadının torunu Kaan Demirbaş, görevlilerin elindeki ceset torbasına alıp sarılarak onlara vermek istemedi ve babaannesinin ölmediğini düşünerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı
Kazada anneleri ölen ailenin feryatları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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