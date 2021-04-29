KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI
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KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta trafik kazasında anneleri ölen 5 yavru tilki Düzce'de bakıma alındı.

YOZGAT'ta trafik kazasında anneleri ölen 5 yavru tilki Düzce'de bakıma alındı. Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan tilki yavruları 6 aylık olunca doğaya salınacak.

Yozgat'ta bir otomobilin çarptığı anne tilki ölürken, yavruları vatandaş tarafından fark edildi. Yeni doğan 5 tilki yavrusu Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru tilkiler ardından Düzce'de bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek bakıma alındı. 6 haftalık olan tilki yavruları süt verilerek besleniyor. Sağlıklı olan yavrular 6 aylık olduktan sonra doğaya salınacak.

Tilki yavrularının bakımıyla sorumlu olan Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu, Yavrularımız Yozgat'ta duyarlı bir vatandaşımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze getirildi. Anneleri kaza sonucu ölmüş ve öksüz kaldılar bilgisiyle birlikte Yozgat'tan Düzce'ye transfer edildi. Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içindeki rehabilitasyon merkezine getirdik. Biz burada bu tip öksüz kalan, yaralanan hayvanları tedavi edip doğaya salıyoruz. Yavrularımız çok sağlıklılar. 6 haftalıklar ve biz 6 aylık olana kadar burada bakacağız ve doğaya salacağız dedi.

KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI
KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI
KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI
KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI
KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI
KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI
KAZADA ANNELERİ ÖLEN 5 YAVRU TİLKİ DÜZCE'DE BAKIMA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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