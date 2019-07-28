Kazada anne ve kızı öldü, baba ile oğlu ağır yaralı

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Derya Akbaş (34) ile kızı Hatice Şüheda (3) yaşamını yitirirken, eşi Erkan Akbaş (41) ile oğlu Yusuf Baha (3) ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya yolunun 57'nci kilometresindeki Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Akbaş yönetimindeki 38 JE 622 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü, otomobildeki eşi Derya Akbaş ve çocukları Yusuf Baha ile Hatice Şüheda ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından, Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Şüheda ve annesi Derya Akbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı baba Erkan Akbaş ile oğlu Yusuf Baha'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA