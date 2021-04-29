Kazada alkollü olduğu ortaya çıktı, ehliyeti iptal edildi
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Kazada alkollü olduğu ortaya çıktı, ehliyeti iptal edildi

Kazada alkollü olduğu ortaya çıktı, ehliyeti iptal edildi
Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde aniden duran alkollü sürücünün kullandığı araca arkadan çarpan otomobildeki Fatma İl (57) yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde aniden duran alkollü sürücünün kullandığı araca arkadan çarpan otomobildeki Fatma İl (57) yaralandı. Polis ekipleri, alkollü sürücünün ehliyetini iptal edip, aracı trafikten menetti.

Kaza, Kozan- Feke yolu Sıralif mevkiinde meydana geldi. Burak İl yönetimindeki 01 D 6388 plakalı otomobil, aniden fren yapan Mehmet Ali Köse yönetimindeki 01 AEU 941 plakalı otomobile çarptı. Kazada, arkadaki araçta bulunan Fatma İl yaralandı. Fatma İl, çağırılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Yolda aniden durduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Köse'nin yapılan alkol testinde 104 promil alkollü olduğu saptandı. Aday sürücü olduğu belirlenen Köse'nin ehliyeti iptal edilirken, kullandığı aracın renginin ruhsatta belirtilen renkten farklı olmasından dolayı da araç trafikten menedildi. Ayrıca Köse'ye bin 339 lira para cezası kesildi.


Kazada alkollü olduğu ortaya çıktı, ehliyeti iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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