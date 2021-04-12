Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı
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Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi.

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Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Karaman beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram A. idaresindeki 67 TK 769 plakalı Ford marka panelvan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Bayram A. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan yaralıların tedavileri sürerken hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramiz Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı
Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı
Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı
Kazada ağır yaralanan yolcu kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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